Fear, Kyle и Timado сыграют в одной команде на открытых южноамериканских отборочных к The International 2018

Клинтон Fear Лумиз, Кайл Kyle Фридман и Ензо Timado Гианоли, которые остались без команд накануне отборочных на The International 2018, вместе зарегистрировались на открытую квалификацию для Южной Америки. Состав получил название Team GDV.

Faceit.com Помимо них за коллектив выступят неизвестные в соообществе Dota 2 greedydoto и alphalit. Первая открытая квалификация для южноамериканских команд начнется 15 июня в 00:00 мск. До этого Fear выступал за Evil Geniuses, Kyle играл в compLexity Gaming, а последней командой Timado стала VGJ.Storm.