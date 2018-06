Команды из Северной Америки получили три слота с отборочных на The International

Компания Valve анонсировала подробности региональных квалификаций The International 8. Отборочные пройдут в шести регионах. На The International отправятся по одной лучшей команде из Европы, СНГ и Южной Америки. По два состава представят Китай и Юго-Восточную Азию. Северная Америка получит три слота на чемпионате. Из-за смен составов всего 8 команд обеспечили себе приглашения в региональные отборы. Остальные участники будут отобраны по результатам открытых квалификаций:

Открытые квалификации The International 8 стартуют 14 июня, закрытые — 18 июня. Последние финалы состоятся 25 июня. Ранее прямые приглашения на The International 8 получили Virtus.Pro, PSG.LGD, Team Liquid, Team Secret, Mineski, Vici Gaming, Newbee и VGJ Thunder. Эти команда заняли первые восемь строчек в рейтинге по итогам сезона DPC. The International 8 состоится в середине августа в Ванкувере. На текущий момент призовой фонд чемпионата составляет $ 13,7 млн