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Определены обладатели всех прямых приглашений на The International 8
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Определены обладатели всех прямых приглашений на The International 8 

Чемпионат.com 3 часа назад
Последний слот заняла китайская команда VGJ.Thunder, которая по результатам сезона осталась на 8 месте рейтинговой таблицы.
Ранее по результатам предыдущих турниров приглашения получили Virtus.pro, PSG.LGD, Team Liquid, Team Secret, Mineski, Vici Gaming и Newbee. Команды лишатся своих мест на чемпионате только в случае изменения составов. Окончательное распределение позиций в рейтинговой таблице станет известно по результатам Supermajor. The International 2018 пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере, Канада. Точное количество участников и представителей от одного региона из квалификаций пока неизвестно. Призовой фонд турнира на данный момент составляет более $ 13,5 млн
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