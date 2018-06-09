Определены обладатели всех прямых приглашений на The International 8

Последний слот заняла китайская команда VGJ.Thunder, которая по результатам сезона осталась на 8 месте рейтинговой таблицы.

Ранее по результатам предыдущих турниров приглашения получили Virtus.pro, PSG.LGD, Team Liquid, Team Secret, Mineski, Vici Gaming и Newbee. Команды лишатся своих мест на чемпионате только в случае изменения составов. Окончательное распределение позиций в рейтинговой таблице станет известно по результатам Supermajor. The International 2018 пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере, Канада. Точное количество участников и представителей от одного региона из квалификаций пока неизвестно. Призовой фонд турнира на данный момент составляет более $ 13,5 млн