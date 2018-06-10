Участники квалификаций на The International 8

Пытаемся понять логику Valve в раздаче слотов на главный турнир года. И ждём открытых квалификаций.

Стоило заключительному мэйджору сезона погасить последние огни на сцене, Valve подкинула дровишек в костёр Dota-сообщества. Компания анонсировала распределение слотов для региональных квалификаций The International 8. И довольных оказалось не слишком много.

Европа, не гори

Вот не зря Valve не любят цифру 3. Всё время с ней что-то не так. Вот и теперь, когда Северной Америке выделили сразу три слота в региональной квалификации, сообщество разрывается от негодования. С точки зрения математики, статистики и других цифр распределение слотов объяснил Бен Noxville Стинхайзен (ССЫЛКА: https://medium.com/@Noxville/ti8-regional-qualifier-distribution-e15caeeb2ef2). Если отсечь приглашённые команды и посмотреть на рейтинговую таблицу без их участия, то лидер будет ясен. Первые три строчки занимают американские составы. OpTic и вовсе до топ-8 не хватило 135 баллов.

Следом идут сильные представители Юго-Восточной Азии, которые постоянно поднимаются на высокие строчки турниров. Потом немного представителей СНГ и только затем несколько команд из Европы.

Получается, что если не учитывать заслуги приглашённых коллективов, то распределение слотов выглядит честным и наглядным. Valve, стараясь собрать на главном турнире года сильнейшие команды мира, отдаёт предпочтение не региональной привязке, а реальным достижениям участников. От того, что Secret и Liquid хорошо отыграли сезон, кто-то из Европы не заслужил место на TI. Операционный директор Evil Geniuses Филлип Арам припомнил ситуацию прошлого года, когда тремя слотами с квалификаций наградили представителей Юго-Восточной Азии. Тогда это решение нашли благородным и правильным. Потому что в регионе были сильные составы, но ни один из них не показал достаточных результатов, чтобы пробиться на TI напрямую. Подобная же ситуация в этом году привела к массовой истерии и разоблачению теорий заговоров. Да, американская квалификация теперь выглядит не такой интригующей. Да, Европе теперь придётся попотеть, чтобы попасть на The International. Но Valve проводят TI, чтобы разыграть пару десятков миллионов долларов между лучшими командами, а не устроить инвайтовый коммунизм. А до стыковочных матчей между вторым местом в Европе и третьим в Америке (например) они ещё не додумались.

Затаившийся дракон

Пока Европа, СНГ и Америка дерутся за слоты, Китай сидит в сторонке и покачивает ножкой. Потому что Поднебесную в этом сезоне на TI будут представлять сразу 6 команд. К прямым приглашениям вопросов нет. Здесь всё прозрачно и понятно, даже если сейчас инвайт VGJ.Thunder кажется лишним. А вот два слота с квалификаций вызывают вопрос: если при раздаче мест на главном турнире года пытались не учитывать заслуги приглашенных команд, то почему Китай обзавёлся лишним слотом. По данным того же Noxville, из тройки ЮВА-СНГ-Китай именно Поднебесная имела меньше всего шансов на дополнительное представительство на турнире. Но любовь Valve к этому региону невозможно перебить никакой логикой.

Кстати, это самое большое представительство региона в истории The International. Чем больше китайцев на турнире, тем больше шансов, что этот TI всё-таки будет восточным. Как всегда, всё по сценарию!

Зато будет весело

Да, СНГ достался всего один слот. Можно было бы пошаманить, поругаться и стучать ложкой, но таковы результаты команд за сезон. Vega Squadron — 11-12-е место на MDL и 4-е на пятом сезоне Starladder. Team Spirit — серединка турнирной таблицы в Бирмингеме и последнее место на Supermajor (хотя дрались как львы). У Team Empire в зачёте провал на Epicenter, а у Natus Vincere — по паре выигранных карт на мэйджорах. Разве что Fly to Moon запомнились третьей строчкой на Epicenter, но этого оказалось мало, чтобы выбить региону лишний слот. Радует хотя бы одно: квалификация в СНГ получится действительно зрелищной. Сначала открытые отборочные, где местному зрителю знакомы не только крутые теги, но и стаки паберов и игроков пониже рангом. А потом война всего за одну путёвку на The International. Кажется, главная интрига меняет место прописки с Америки на СНГ. В общем, восемь лет шли к тому, чтобы сделать систему инвайтов на TI открытой, подождём ещё восемь, чтобы узнать логику распределения слотов.

Самая открытая квалификация в истории

Были времена, когда все смеялись над Южной Америкой. Мол, какими нужно быть непрофессиональными, чтобы не удержать состав до старта отборов на The International? Во всём регионе едва набиралась пара команд, не менявших пятёрку за прошедшие месяцы. Благодаря ростер-локу на полгода все регионы в этом сезоне стали немного Южной Америкой.

Стабильней всего неожиданно оказалась Европа. Team Kinguin, The Final Tribe и Kingdra не меняли состав, но и достижениями особыми похвастаться не могут. TFT провалила две поездки на рейтинговые турниры, Kinguin в новом полугодии не проходит даже квалификации, а о существовании Kingdra забыли даже в Valve — команду добавили уже после обращения от игроков.

Даже в ранее стабильном Китае всё перемешалось. Все те, кто сохранил составы, отработали свои прямые приглашения сразу на TI8. А вот LFY, IGV и Keen Gaming отправятся играть открытые отборочные. В Южной Америке зато всё стабильно. Там открытая квалификация просто стала неотъемлемой частью региональной. Играют все!

Казалось бы, какая интрига! Столько топовых команд в открытых квалификациях и сетках bo1. А на деле вряд ли кто-то из фаворитов не пробьётся в эти топ-6. Может, в ходе первых отборочных нас и ждёт парочка неожиданных вылетов из-за дисбалансной сетки, но уже вторая должна всё расставить по местам. Впрочем, где-то глубоко в сообществе всё ещё живёт надежда, что EG проиграют стаку Майка ixMike88 Ганнама.

Когда и где смотреть?

У поклонников Dota 2 есть ещё несколько дней, чтобы потушить костёр негодования. Открытые отборы стартуют уже 14 июня сразу во всех регионах. Желающие выбить Na’Vi или Team Empire всё ещё могут зарегистрироваться на FaceIT. Региональный отборочный этап пройдёт с 18 по 25 июня. Матчи будут идти одновременно во всех дивизионах. А вот формат квалификаций пока неизвестен. Возможно, он будет отличаться в зависимости от количества слотов на регион. В СНГ освещением главной квалификации года займутся сразу три студии. К привычным RuHub и Starladder присоединится новоявленная Maincast. Вот вам и ещё один повод не пропустить отборы на The International 8.