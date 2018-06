VGJ.Thunder получила последний инвайт на TI8

Valve выдала восьмое приглашение на The International 2018 VGJ.Thunder. Китайская команда после вылета OpTic Gaming с China Dota2 Supermajor после окончания турнира не опустится ниже в рейтинге DPC.

VGJ Thunder have secured enough points to make it to The International as the last direct invite. Congratulations. #TI8 pic.twitter.com/4AcZQIBPMu— Wykrhm Reddy (@wykrhm) June 9, 2018

VGJ только что заработала достаточно очков, чтобы последний инвайт на The International достался ей. Поздравляем.

Инвайты на TI8:

Virtus.pro Team Secret

PSG.LGD Vici Gaming

Team Liquid

Mineski

Newbee

VGJ.Thunder

Остальные участники TI8 определяется через закрытые квалификации в шести регионах, которые запланированы на 18-25 июня. Перед ними 14-17 июня состоятся открытые отборочные.

LAN-финал The International 2018 пройдёт 15-25 августа в Ванкувере. Valve пока не рассказала формат и количество команд, которые поедут в Канаду. Текущий призовой фонд TI8 — $13,5 млн Он продолжает расти за счёт покупок компендиумов.