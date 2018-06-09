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Бай rOtk Фан: я чувствую, что больше не могу сражаться
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Бай rOtk Фан: я чувствую, что больше не могу сражаться 

Чемпионат.com 4 часа назад
Тренер VGJ.Thunder Бай rOtk Фан в социальной сети Weibo прокомментировал вылет команды с China Dota2 Supermajor.
«Я не знаю, что сказать, но я чувствую себя обязанным дать некоторое объяснение нашей недавней плохой игре. Вот что я вижу, когда смотрю наши недавние матчи: если мы отстаём от соперника по ходу матча, то мы просто ждем, чтобы написать GG; если мы впереди, то возможность проиграть кажется неизбежной и так повторяется снова и снова. Я думал, что тренер поможет команде улучшиться, исправить ошибки игроков, но реальность просто бьёт меня по лицу: мы по-прежнему совершаем те же ошибки. Я всегда считал себя воином, но теперь я чувствую, что больше не могу сражаться… Больше нет «Давайте победим их в следующий раз». Мне нужно немного отдохнуть, я измотан», — заявил Бай Фан.
VGJ.Thunder заняла 9-12-е место на China Dota2 Supermajor. Команда закончила групповую стадию со статистикой в 1 победу и 2 поражения. Несмотря на неудачный результат коллектив заработал последний инвайт на The International 2018.
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