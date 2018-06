Официально: Лига чемпионов появится в FIFA 19 (видео)

В Лиге чемпионов можно будет сыграть, как в одиночном режиме, так и в Utimate Team.

Сообщается, что герой сюжетного режима серии игр FIFA Алекс Хантер также будет бороться за этой трофей.

Champions Rise on September 28th. This is #FIFA19. @ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/YHkvbDkg2F

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 9 июня 2018 г.

Напомним, с 2008 по 2018 год эксклюзивные права на этот турнир пинадлежами разработчику Pro Evolution Soccer компании Konami.