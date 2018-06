FNS о заявлении Ex6TenZ: «Год? Мне не дали даже месяца»

Пуджан FNS Мехта прокомментировал слова Кевина Ex6TenZ Дроланса о том, что G2 Esports потребуется не меньше года, чтобы выйти на пик формы. Мехта иронично отметил, что ему не дали даже месяца в Cloud9.

1 year? My man, I didn't even get a month https://t.co/0CcyPH93Th— Pujan Mehta (@FNS) June 9, 2018

Год? Мне не дали даже месяца

9 июня Дроланс дал интервью для HLTV.org, в котором рассказал о потенциале текущего состава G2 Esports. По словам Ex6TenZ, команда будет развиваться в долгосрочной перспективе и выйдет на пик формы через год или больше. Первым турниром для обновленного ростера G2 стал LAN-финал ECS Season 5 — G2 не вышла из группы, уступив в решающем матче FaZe Clan.

G2 представила новый состав 4 июня. Коллектив покинули Натан NBK Шмитт и Дан apEX Мадесклер, а на их места пришли Ришар shox Папильон и Эдуард SmithZz Дюбордо. Последним участником стал Дроланс, который заменил в команде Оскара mixwell Канэлласа и стал ее капитаном.