Пик зрителей на трансляциях China Dota2 Supermajor превысил 6 млн человек. Без Китая — 450 тыс.

По данным сервиса статистики Esports Charts, пик зрителей на трансляциях China Dota2 Supermajor превысил 6 млн человек. Этот показатель установили во время встречи Team Liquid против PSG.LGD. Без учета китайской аудитории самым просматриваемым матчем стал финал между Team Liquid и Virtus.pro — его одновременно смотрели свыше 450 тыс. зрителей. Пик русскоязычной трансляции обошел показатель англоязычного стрима на 20 тыс. человек — 180 тыс. против 160 тыс. Среднее количество зрителей турнира, исключая китайскую аудиторию, составило 138 тыс. человек. Статистика трансляций:

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Пик зрителей:

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Самые популярные матчи без китайской аудитории:

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Самые популярные матчи с учетом китайской аудитории:

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China Dota2 Supermajor — последний турнир Dota Pro Circuit 2018, который прошел 2-10 июня в Шанхае. Участники разыграли $1,5 млн и 2 250 очков DPC.