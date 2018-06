HEN1 и LUCAS1 присоединились к Luminosity Gaming

В составе они заменили Густаво «SHOOWTiME» Гонсалеса и Винициоса «PKL» Коельхо.

📢 ROSTER CHANGE: 🇧🇷 #LGCSGO welcomes @HEN1 & @LUCAS1 to the team. Thank you @LG_SHOOWTiME & @LG_PKL for everything! 💙 Read More: https://t.co/E8LF2Bk3mK pic.twitter.com/TRIXe0t3Df

— Luminosity Gaming (@Luminosity) 10 июня 2018 г.

Ранее HEN1 и LUCAS1 выступали за Não Tem Como.

Состав Luminosity Gaming:

Густаво «yeL» Книттел Габриэль «NEKIZ» Шенато Лукас «steel» Лопес Энрике «HEN1» Телес Лукас «LUCAS1» Телес