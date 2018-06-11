Natus Vincere, AVANGAR и Vega Squadron прошли на PUBG Global Invitational 2018 CIS 

9 июня путёвки на региональный финал турнира завоевали Team Unique, Quantum Bellator, AVANGAR и TORNADO ENERGY.
Список финалистов PGI 2018 CIS:
За 20 раундов NaVi набрали 7690 очков. Коллектив занял первое место на шести картах и трижды попадали в топ-4. Обладатель второго места в группе B — pro100 — набрала 6230 очков. Из каждой группы отборочных для СНГ на региональный финал вышли по десять команд.
PUBG Global Invitational 2018 CIS пройдёт 21-24 июня в Минске. 20 команд разыграют $100 тыс. и два слота на мировой финал PUBG Global Invitational в Берлине. Его призовой фонд составит $2 млн Участники PUBG Global Invitational 2018 CIS:
Team Unique
FROMZERO
Alpochinki
M19 Quantum Bellator
BEZUMNIE
LULESPORTS
Kit-Kat AVANGAR
NOT SO SERIOUS
Natus Vincere
Vega Squadron
TORNADO ENERGY BATTLE
Team Empire
pro100
forZe
Team Bad English
HUGE POTENTIAL
BEASTMODE
Way2Hell