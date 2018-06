Natus Vincere, AVANGAR и Vega Squadron прошли на PUBG Global Invitational 2018 CIS

9 июня путёвки на региональный финал турнира завоевали Team Unique, Quantum Bellator, AVANGAR и TORNADO ENERGY.

Список финалистов PGI 2018 CIS:

За 20 раундов NaVi набрали 7690 очков. Коллектив занял первое место на шести картах и трижды попадали в топ-4. Обладатель второго места в группе B — pro100 — набрала 6230 очков. Из каждой группы отборочных для СНГ на региональный финал вышли по десять команд.

PUBG Global Invitational 2018 CIS пройдёт 21-24 июня в Минске. 20 команд разыграют $100 тыс. и два слота на мировой финал PUBG Global Invitational в Берлине. Его призовой фонд составит $2 млн Участники PUBG Global Invitational 2018 CIS:

Team Unique

FROMZERO

Alpochinki

M19 Quantum Bellator

BEZUMNIE

LULESPORTS

Kit-Kat AVANGAR

NOT SO SERIOUS

Natus Vincere

Vega Squadron

TORNADO ENERGY BATTLE

Team Empire

pro100

forZe

Team Bad English

HUGE POTENTIAL

BEASTMODE

Way2Hell