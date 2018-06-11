Появился официальный геймплейный трейлер Team Sonic Racing

От SEGA в YouTube убежал (или уехал, кому как больше нравится) официальный геймплейный трейлер Team Sonic Racing.

Team Sonic Racing разрабатывается студией Sumo Digital. Игрокам будут доступны как многопользовательские, так и одиночные режимы игры. В геймплее делается упор на командную работу. Игроки объединяются и берут персонажей, которые относятся к разным категориям: скорость, сила и техника. Всего героев будет 15, транспортные средства каждого из них кастомизируются.

Выход Team Sonic Racing состоится зимой этого года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в Steam.