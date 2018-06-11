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Появился официальный геймплейный трейлер Team Sonic Racing
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Появился официальный геймплейный трейлер Team Sonic Racing 

GameGuru 2 часа назад
Фото: GameGuru
От SEGA в YouTube убежал (или уехал, кому как больше нравится) официальный геймплейный трейлер Team Sonic Racing.
Team Sonic Racing разрабатывается студией Sumo Digital. Игрокам будут доступны как многопользовательские, так и одиночные режимы игры. В геймплее делается упор на командную работу. Игроки объединяются и берут персонажей, которые относятся к разным категориям: скорость, сила и техника. Всего героев будет 15, транспортные средства каждого из них кастомизируются.
Выход Team Sonic Racing состоится зимой этого года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC в Steam.
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