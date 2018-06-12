BOOM ID и Singularity Esports сыграют в закрытых квалификациях TI8

Valve добавила BOOM ID и Singularity Esports в список участников закрытых квалификаций The International 2018. Информация об этом появилась на официальном сайте игры.

BOOM ID примет участие в отборочных в Юго-Восточной Азии, а Singularity Esports выступит в европейской квалификации.

Всего квалификации пройдут в шести регионах. На The International отправятся по одной лучшей команде из Европы, СНГ и Южной Америки. По два состава представят Китай и Юго-Восточную Азию. Северная Америка получит три слота на чемпионате.