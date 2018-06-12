В нижегородском метро изменится схема движения поездов

Схема движения поездов нижегородского метро изменится 13 июня 2018 года в связи с открытием станции «Стрелка», сообщается на сайте метрополитена.

Поезда будут ходить по двум независимым линиям: Сормовско-Мещерской и Автозаводской. По первой линии поезда проследуют между станциями Буревестник и Стрелка, по второй — между конечными станциями «Парк культуры» и «Горьковская». Пересесть с одной линии на другую можно на станции «Московская».

Также опубликованы новые временные интервалы движения. По будням на Автозаводской линии интервал движения поездов с 5:30 до 10:00 составит 4 минуты, с 10:00 до 15:00 — 8 минут, с 15:00 до 20:00 — снова 4 минуты и с 20:00 до 00:10 — 10 минут.

По будням на Сормовско-Мещерской линии интервал движения поездов с 5:30 до 10:00 составит 6 минут, с 10:00 до 15:00 — 8 минут, с 15:00 до 20:00 — снова 6 минут и с 20:00 до 00:10 — 10 минут.

По выходным на Автозаводской линии поезда будут ходить с интервалом 7 минут, а по Сормовско-Мещерской — с интервалом 10 минут.