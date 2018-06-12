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Директор VGJ: я очень доволен работой VGJ.Thunder и VGJ.Storm
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Директор VGJ: я очень доволен работой VGJ.Thunder и VGJ.Storm 

Чемпионат.com 10 часов назад
Директор организации VGJ Джереми Лин в интервью VPesports поделился своим мнением о разнице киберспортиа и традиционного спорта.
«Самая большая разница — это контракты. Надеюсь, что через какое-то время киберспортсмены будут подписывать долгосрочные контракты и зарабатывать, даже если им не удастся выиграть мэйджор или The International. Лично я никогда не претендовал на крупные титулы, но при этом я хорошо зарабатываю и могу поддерживать свою семью. Поэтому мне не нужно каждый день беспокоиться о будущем. Кроме того, если игроки будут долго выступать за одну команду, они могут создать командный бренд. Киберспорт может многому научиться у традиционного спорта».
Также Джереми Лин оценил выступления VGJ.Thunder и VGJ.Storm в сезоне Dota 2 Pro Circuit.
«Я очень доволен их работой, но сами они считают, что им есть куда расти. В последнее время VGJ.Thunder играли не очень хорошо, но приглашение на The International 2018 — это всегда вызов. На этом турнире может случиться что угодно, как и в плей-офф NBA. Что касается VGJ.Storm, то она значительно усилилась по ходу сезона. Они сыграли не лучшим образом на China Dota2 Supermajor, но учитывая характеры и личности игроков. я верю, что у них всё получится», — заявил Джереми Лин.
В сезоне 20172018 VGJ.Thunder заработала 1935 очков Pro Circuit и обеспечила себя прямым приглашением на The International 2018. VGJ.Storm из-за смены состава по ходу сезона выступит в открытой североамериканской квалификации.
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