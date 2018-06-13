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Инфантино намерен переизбраться на пост президента FIFA
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Инфантино намерен переизбраться на пост президента FIFA 

Говорит Москва 11 часов назад
Главой FIFA он был выбран в феврале 2016 года.
Следующие выборы состоятся через год, 5 июня, они пройдут в Париже.
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