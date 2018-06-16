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Natus Vincere потеряла шансы выступить на The International 2018
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Natus Vincere потеряла шансы выступить на The International 2018 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Natus Vincere завершила своё выступление на второй открытой СНГ-квалификации The International 2018. Команда уступила со счётом 0:1 в матче против imagine hehe в 132 стадии турнира.
Для Natus Vincere этот результат является худшим в истории существования состава по Dota 2. В прошлом году команда не смогла пробиться через закрытую квалификацию, когда по итогам групповой стадии заняла 5-е место.
Борьбу за оставшиеся слоты продолжают Team Spirit, Gambit Esports, Nemiga, MEGA-LADA E-Sports и другие.
По итогам двух открытых квалификаций определится 6 команд, которые сыграют в закрытых отборочных. Там коллективы разыграют единственный слот на LAN-финал соревнований.
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