Natus Vincere потеряла шансы выступить на The International 2018

Natus Vincere завершила своё выступление на второй открытой СНГ-квалификации The International 2018. Команда уступила со счётом 0:1 в матче против imagine hehe в 132 стадии турнира.

Для Natus Vincere этот результат является худшим в истории существования состава по Dota 2. В прошлом году команда не смогла пробиться через закрытую квалификацию, когда по итогам групповой стадии заняла 5-е место.

Борьбу за оставшиеся слоты продолжают Team Spirit, Gambit Esports, Nemiga, MEGA-LADA E-Sports и другие.

По итогам двух открытых квалификаций определится 6 команд, которые сыграют в закрытых отборочных. Там коллективы разыграют единственный слот на LAN-финал соревнований.