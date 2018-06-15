Team Spirit сыграет с DD за место в полуфинале открытой квалификации TI8

Завершился первый день открытых отборочных The International 2018 в СНГ. По его результатам в топ-8 вошли Team Empire, HunkeysFromZavod, Transtelecom , Slozhniy memas, Team Spirit, Double Dimension, Natus Vincere и ESPADA. Команды разыграют три путёвки в закрытую квалификацию.

В закрытых отборочных сыграют восемь составов: шесть команд из открытого этапа и два приглашённых участника. Они разыграют путёвку на LAN-финал The International 2018. The International 2018 пройдёт с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). На момент написания новости призовой фонд турнира составляет $ 14,1 млн