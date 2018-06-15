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Team Spirit сыграет с DD за место в полуфинале открытой квалификации TI8
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Team Spirit сыграет с DD за место в полуфинале открытой квалификации TI8 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился первый день открытых отборочных The International 2018 в СНГ. По его результатам в топ-8 вошли Team Empire, HunkeysFromZavod, Transtelecom, Slozhniy memas, Team Spirit, Double Dimension, Natus Vincere и ESPADA. Команды разыграют три путёвки в закрытую квалификацию.
В закрытых отборочных сыграют восемь составов: шесть команд из открытого этапа и два приглашённых участника. Они разыграют путёвку на LAN-финал The International 2018. The International 2018 пройдёт с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). На момент написания новости призовой фонд турнира составляет $ 14,1 млн
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