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TI8: ESPADA обыграла Vega Squadron и Team Empire на групповом этапе квалификаций
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TI8: ESPADA обыграла Vega Squadron и Team Empire на групповом этапе квалификаций 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Микс ESPADA возглавил турнирную таблицу группового этапа в квалификации The International 2018 в СНГ. В третьей игровой серии киберспортсмены выиграли три матча — против afk20, Team Empire и vega Squadron. Таким образом состав занял первое место со статистикой матчей 4-1. Единственный матч игроки уступили Team Spirit. Второе и третье место разделили Team Spirit и FlyToMoon. Оба участника имеют статистику 3-1. Замкнула четвёрку лидеров afk20 с результатом 2-2.
Оставшиеся места поделили Gambit Esports, Double Dimension, Team Empire и Vega Squadron. Результаты третьей серии матчей: ESPADA vs afk20: 1:0 Double Dimension vs Gambit Esports: 0:1 Vega Squadron vs FlyToMoon: 0:1 Team Empire vs ESPADA: 0:1 Double Dimension vs Team Spirit: 0:1 Vega Squadron vs ESPADA: 0:1 Отборочные TI8 в СНГ завершатся 21 июня. Победителю достанется путёвка на чемпионат мира по Dota 2.
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