Newbee Young и FTD покинули открытую квалификацию TI8 по Dota 2

Завершился первый игровой день открытых китайских отборочных The International 2018. По его результатам в стадию Ro8 прошли Team Serenity, Sun Gaming, CDEC Gaming, KG.Luminous, EHOME, iG Vitality. LGD.FY и Keen Gaming. Newbee Young, Team MAX и FTD покинули квалификацию в Ro16.

В первой квалификации разыграют три слота в закрытую стадию соревнований. Четвёрка лидеров разыграют между собой две путёвки. Двое проигравших сразятся за последнее вакантное место. Вторая китайская открытая квалификация пройдёт с 16 по 17 июня.