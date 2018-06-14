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Newbee Young и FTD покинули открытую квалификацию TI8 по Dota 2
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Newbee Young и FTD покинули открытую квалификацию TI8 по Dota 2 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился первый игровой день открытых китайских отборочных The International 2018. По его результатам в стадию Ro8 прошли Team Serenity, Sun Gaming, CDEC Gaming, KG.Luminous, EHOME, iG Vitality. LGD.FY и Keen Gaming. Newbee Young, Team MAX и FTD покинули квалификацию в Ro16.
В первой квалификации разыграют три слота в закрытую стадию соревнований. Четвёрка лидеров разыграют между собой две путёвки. Двое проигравших сразятся за последнее вакантное место. Вторая китайская открытая квалификация пройдёт с 16 по 17 июня.
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