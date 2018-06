Результаты квалификации The International 8 в СНГ и Китае

Почему у LFY не получилось пройти отборы на TI8, мидовый Pudge от команды из СНГ и очередная скандальная история из Южной Америки.

На русскоязычных трансляциях квалификаций на The International 8 становится тише. Зрители ушли отсыпаться и наслаждаться летней погодой. Все потому что завершились отборы в СНГ, за которыми сообщество следило практически в течение недели. А еще за эти дни определились участники TI от Китая, а в Южной Америке намечается очередная драма. Invictus Gaming седьмой раз едет на TI. IG была единственной командой, которая получила прямое приглашение в региональной квалификации. Он начала выступление в группе с проигрыша Team Serenity, что тогда казалось каким-то невероятным провалом. Виталий v1lat Волочай написал, что на IG больно смотреть. А потом они прошли в плей-офф и проиграли там снова только Serenity.

IG — это клуб-рекордсмен по количеству посещенных TI. Команда не попала только The International 6, когда заняла в отборочных пятое место. А теперь и Natus Vincere не может составить им конкуренцию в этом вопросе.

LFY не прошла на турнир. Бронзовые призёры The International 7, участники нескольких рейтинговых турниров и неудачники многих китайских квалификаций. Повелось, что главной проблемой LFY в течение сезона считали то, что команда отдала в аренду DDC. Во-первых, они лишились достойного капитана. Во-вторых, кто вообще отпускает из состава парня, которого давно называют «билетом на The International»? Но проблемы у команды начались еще до ухода DDC. У Се Super Цзюньхао был конфликт с другими игроками, который никто не скрывал. Хэ Inflame Юнчжэн страдал от травмы спины, которая не позволяла ему долго тренироваться. Ту Сон Ahfu Чуань явно сдал позиции на фоне других саппортов-«четверок». Все это вылилось в проигранные квалификации, вынужденные замены и итоговый провал.

Fly to Vancouver. У СНГ в этом году хоть и небольшое, но солидное представительство на The International. FTM (теперь Winstrike) за год превратились из просто стака в мощную команду, которой сложно составить конкуренцию на СНГ-сцене. Перед квалификациями на The International кто-то боялся, что их успех на Epicenter был лишь удачным стечением обстоятельств, а их реальный уровень — это проигранные отборы на другие турниры. Но на деле у ребят все хорошо.

Они играют быстро и уверенно. Практически перестали лезть под тир-4 вышки и фидить с огромным преимуществом. Они нашли применения своему агрессивному стилю и просто катком проезжаются по многим соперником. А еще FTM пикают Pudge в мид. Да их уже любят на сцене The International!

Espada и Team Spirit не стоит менять состав. Да, попасть на The International не удалось. Но каждая из этих команд лучшим образом проявила себя в этом сезоне (сделаем вид, что парочки карт, за которые стыдно, не было). Они не виноваты, что на СНГ в этом году выделен только один слот. И это совсем не значит, что они сильно слабее представителей других регионов. Зато на игроков Spirit и Espada уже наверняка положили глаз другие команды и киберспортсмены. Но, может быть, не стоит соблазняться на заманчивые предложения. Живите себе все вместе в одном доме, делите ужины и развивайтесь. В следующем сезоне как минимум три команды региона будут иметь шанс на очки.

Перу > Бразилия. Думали, что в Южной Америке квалификация будет интересна только глупыми драмами и дизбандами до конца отборов? Что PaiN Gaming обыграют 3:0 SG в финале и Аливи w33 Омар без проблем поедет на The International? А все не так просто. В первый день плей-офф Thunder Predator одну за другим скинули в нижнюю часть сетки обоих бразильских фаворитов. Причем сделали это в эпичных играх по 3 карты. Против paiN они использовали Huskar и Warlock, который удерживал трех кор-героев соперника. Решающая карта закончилась тем, что по карте ходили 8 големов, иммунных к магическому урону.

В третьей карте против SG перуанцы не постеснялись взять Meepo для Хуана Atun Ачоа. Конечно, рекордов по GPM он не ставил, зато парочку хайлайтов показал. Только есть одно «но»… Atun использовал макросы? Если вы не спали утром и успели впечатлиться игрой Atun на его сигнатурном Meepo, то поумерьте пыл. Пользователи форума Reddit заподозрили игрока в использовании макросов для способности Poof. судя по всему, у него есть бинд, который позволяет «телепортировать» сразу всех Meepo, а не по одному вручную. Это подтверждают и видеозаписи, где четко видно разницу, и комбат-лог игры. Здесь и вовсе между использованием способности нет задержки.

Теперь реддиторы ждут решения от FaceIT и Valve. Например, на The Manila Major разработчики официально запрещали использовать скрипты на своем турнире. После никаких официальных заявлений по этому не было, по крайней мере, в публичном пространстве. Однако всем понятно, что такое поведение должно быть запрещено. Опять переигрывать? Дисквалифицировать? Забанить? Южная Америка, хотя бы в финальный день вы сможете отыграть спокойно? RuHub нашел секретное оружие против Maincast. Новости для тех, кто следит не за битвой команд, а за битвой студий. Финальный день квалификации на The International в СНГ закончился уверенной победой RuHub.

В начале дня студия пригласила к себе Илью ALOHADANCE Коробкина, а на гранд-финал на слот со-кастера ворвался Владимир No [o] ne Миненко. Такую комбинацию оказалось сложно побить разыгранными Maincast картами Александра XBOCT Дашкевича, Адрея Ghostic Кадыка и даже Эгиды в студии. Интересно, что студии будут делать, когда зрителям наскучат про-игроки в эфире? Приготовьтесь к огромному количеству доты. 22 июня станет самым насыщенным турнирным днем в региональных отборах. В Юго-Восточной Азии, Европе и Северной Америке в общей сложности сыграют 62 карты. А в Южной Америке в это время пройдут финальные сражения за слот на The International 8. Будет сложно, но мы прорвемся. А обо всем, за чем вы не успеете уследить в течение дня, вы сможете прочитать в следующем дайджесте.