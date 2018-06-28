Статистика квалификаций The International 8

Как Team Serenity за месяц совершила прорыв года, а игроки из СНГ поставили несколько рекордов отборочных на The International 8.

Слоты розданы, слотов больше нет. Определились все 18 команд, которые примут участие в The International 8. А нам осталось только отметить рекордсменов региональных квалификаций и игроков, которые успели отличиться успехами и неудачами.

Китай

* За время квалификаций на The International 8 Team Serenity выиграла больше карт, чем за региональные отборы на все рейтинговые турниры за весь сезон. После образования команды тегу удалось одержать победу всего в 6 картах на закрытых квалификациях к мэйджорам и майнорам. Зато в течение последних месяцев команда резко прибавила и стала одним из самых опасных соперников во время тренировок. Что и вылилось в их победу на квалификации к TI8. * В игре против LFY XXSJ поставил мировой рекорд по количеству помощи на Silencer. За почти 52 минуты игры он сделал 33 ассиста.

* CDEC Gaming поставила антирекорд региональных квалификаций на TI8. Команда проиграла 7 карт на групповой стадии и не взяла ни одной. Следом за клубом, занявшим вторую строчку на TI5, идёт Vega Squadron с 6 поражениями. * LFY стала одной из двух команд, попавших в топ-18 DPC-рейтинга, но не пробившаяся на TI8. За сезон команда заработала 199 очков (часть из которых за счет трансферов). А ведь начали игровой год в качестве бронзового призера TI7. Кстати, второй командой из топ-18, оказавшейся за бортом главного турнира года, стала Natus Vincere.

Юго-Восточная Азия

* У команд из Юго-Восточной Азии и вовсе оказался самый широкий пул героев. За 40 карт они пикнули 92 персонажа. Еще 4 героя отправились в бан. * За 11 карт на отборах к TI8 Джеки EternalEnvy Мао сыграл на 9 героях. Среди них Visage, Monkey King и даже Jakiro. * В решающей карте за путевку на TI8 TNC Predator в общей сложности отыграла 57 тыс. по золоту. На 44 минуте команда проигрывала около 25 тыс., а к концу игры вела более 32 тысяч. При этом на базе филиппинской команды остался всего один барак, упали даже тир-4 вышки. * В SEA важнее всего оказалась стабильность. Обе команды, прошедшие на турнир, получили прямое приглашение в квалификации, а значит не меняли состав после закрытия трансферного окна. Однако ни одна из них не удержалась от решаффла в середине сезона.

* СНГ — единственный регион, где команда решила использовать Минера. Его взяла Vega Squadron в матче, который мог решить судьбу команда на квалификации. Но проиграла. Techies закончил серию со статистикой 10-14-6 и нанес больше урона, чем вражеский керри. * 20 min afk les отличилась самым узким пулом героев на региональных квалификациях к TI8. По данным Dotabuff, команда использовала в своих пиках только 20 персонажей. Правда, ей не пришлось играть последнюю карту, которую отменили из-за того, что она ничего не решала.

* Богдан Iceberg Василенко стал лучшим игроком региональных квалификаций на TI8 по среднему количеству убийств за игру. В среднем он делал больше 11 киллов за карту. Его рекорд за отборочные — 16 убийств на Ember Spirit в матче против ESPADA. * Станислав 633 Глушан пятый раз оказался в одном матче от поездки на The International. Его теперь считают главным неудачником отборов на ключевой турнир года. Например, в 2017 в финальном матче квалификации он уступил Team Empire. А до этого в переигровке за первое место в группе и первую квоту проиграл Vega Squadron.

Европа

* OG показала лучший результат среди команд-участниц квалификаций на The International 8. Она закончила выступление с винрейтом в 88% и проиграла всего две карты. Обе из них — Wind and Rain. * 13 из 16 карт Анатан Ana Пхам отыграл на Ember Spirit или Phantom Lancer. В оставшихся трех играх оба персонажа оказались в бане. Иногда даже от рук самих OG. * В Европе сразу 4 команды сохранили составы после закрытия трансферного окна и получили прямые приглашения в закрытые квалификации. Но только Team Kinguin смогла выйти в плей-офф отборов. И покинула его, проиграв 4 карты подряд. * По данным DatDota, именно в Европе был поставлен рекорд отборочных на TI8 по количеству убийств одним героем за карту. Он принадлежит канадскому игроку Bryle на Mirana в матче против Blink Pool. Он сделал 23 килла. Это второй результат в истории профессиональной доты на этом персонаже.

Северная Америка

* В Северной Америке сыграли и самый короткий, и самый длинный матч региональных отборов. И в обоих из них принимала участие Evil Geniuses. Сначала команда за 14 минут и 33 секунды обыграла Just a squad, а потом почти 82 минуты боролась против compLexity. * Несмотря на то что региону выделили сразу 3 слота, американским командам понадобилось больше всего матчей, чтобы выделить победителя. Составы провели 37 серий, включая переигровки за первое и пятое места. * В переигровках OpTic Gaming одержала победу в 77-минутной карте против compLexity. При этом на момент окончания карты команда Питера PPD Дагера все еще проигрывала более 10 тыс. по золоту. А на 71 минуте отставание составляло практически 30 тыс. * Роман Resolution Фоминок, выступающий за VGJ.Storm стал лучшим игроком квалификаций по показателю KDA (9,78 по данным Dotabuff, 9,72 по данным DatDota). В среднем он делал более 10 убийств и умирал меньше двух раз за карту. Решающий матч за выход на The International 8 он завершил без смертей.

Южная Америка

* В 6 из 11 матчей Хуан Atun Очоа играл на персонажах, которые могли использовать макросы. Однако его заподозрили в нарушении только в игре на Meepo, после чего команду дисквалифицировали. Больше игрока пока никак не наказали, а сам он признал использование макросов. * Гранд-финал южноамериканской квалификации занял 196 минут игрового времени. Самая длинная карта продлилась практически 50 минут. За нее команды сделали 80 убийств. * Уильям hFn Медейрос лучше всех фармил и набирал опыт на эти региональных отборах. Его средний GPM составил 692, а XPM — 667. По этому показателю он обогнал всех сильнейших керри квалификаций, включая Resolution и Ana. * В этом году The International впервые примет бразильского игрока. Ранее на TI приезжали только перуанцы.

Бонус-трек

Ни в одном регионе команды не использовали Riki, Sniper и Necrophos. Зато после патча первые двое будут частыми гостями в ваших пабах.