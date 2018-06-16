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Team Baidu прошла в региональную квалификацию The International 8 в Америке
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Team Baidu прошла в региональную квалификацию The International 8 в Америке 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Team Baidu заработала слот в закрытой американской квалификации The International 8. В матче за третье место первого открытого отборочного этапа команда одержала победу над стаком Майкла ixMike88 Ганнама. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Ранее в региональные отборы прошли Evil Geniuses и compLexity Gaming. Прямые приглашения в квалификацию получили OpTic Gaming и Immortals, не менявшие состав с закрытия трансферного окна.
Оставшиеся три слота в закрытых отборах разыграют во второй квалификации. Фаворитами соревнований являются VGJ.Storm, Team Leviathan и Blue Pikachu.
Региональные отборочные The International 8 пройдут с 18 по 25 июня. В Северной Америке квоты на главном турнире года заработают три команды.
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