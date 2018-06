TI8: FTD и Team Serenity прошли в плей-офф китайских квалификаций

В Китае завершились основные матчи группового этапа закрытых квалификаций The International 2018. По их результатам, в плей-офф прошли FTD и Team Serenity.

LGD.Forever Young, Invictus Gaming и Keen Gaming завершили групповую стадию со статистикой 4-3. Команды поборются за два вакантных места в плей-офф. В первом матче сразятся Keen Gaming и LGD.Forever Young. Результаты второго игрового дня: CDEC vs LGD.Forever Young: 0:1 Invictus Gaming vs iG Vitality: 1:0 FTD vs Keen Gaming: 1:0 Team Serenity vs LGD.Forever Young: 1:0 Young Dumb vs iG Vitality: 1:0 Team Serenity vs CDEC Gaming: 1:0 Invictus Gaming vs LGD.Forever Young: 0:1 Keen Gaming vs iG Vitality: 1:0 CDEC Gaming vs FTD: 0:1 Keen Gaming vs Young Dumb: 1:0 LGD.Forever Young vs FTD: 0:1 Invictus Gaming vs Young Dumb: 0:1 Плей-офф пройдёт по системе Double Elimination с форматом матчей до двух побед (best-of-three). Две лучших команды отправятся на турнир The International 2018.