TI8: FTD возглавила групповой этап в китайских отборочных

Завершился первый игровой день закрытых квалификаций The International 2018 в Китае. По его результатам турнирную таблицу возглавила FTD — команда выиграла три матча и потерпела одно поражение.

В четвёрку лидеров также вошли Invictus Gaming (3-1), Team Serenity (2-2) и LGD.Forever Young (2-1). iG Vitality (2-2), Keen Gaming (2-2), Young Dumb (1-3) и CDEC Gaming (0-4) заняли последние четыре места.

Результаты матчей первого игрового дня:

Invictus Gaming vs Team Serenity: 0:1 Keen Gaming vs CDEC Gaming: 1:0 iG Vitality vs LGD.Forever Young: 1:0 FTD vs Young Dumb: 1:0 CDEC Gaming vs iG Vitality: 0:1 Invictus Gaming vs FTD: 1:0 Team Serenity vs Young Dumb: 1:0 Keen Gaming vs LGD.Forever Young: 0:1 Team Serenity vs FTD: 0:1 iG vs CDEC Gaming: 1:0 Young Dumb vs LGD.Forever Young: 0:1 Team Serenity vs Keen Gaming: 0:1 iG Vitality vs FTD: 0:1 CDEC Gaming vs Yong Dumb: 0:1 Invictus Gaming vs Keen Gaming: 1:0 Team Serenity vs iG Vitality: 1:0.

Китайская квалификация завершится 21 июня. По её результатам определятся ещё два участника The International 2018.