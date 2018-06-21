TI8: IG выиграла вторую путёвку на LAN-финал чемпионата

Invictus Gaming обыграла LGD.Forever Young в финале лузеров отборочных The International 2018 в Китае. Матч закончился со счётом 2:0.

IG заняла второе место в квалификации и выиграла путёвку на чемпионат мира по Dota 2. Ранее на турнир отобралась Team Serenity, которая обыграла Invictus Gaming в финале верхней сетки. LFY покинула отборочные, заняв третье место. В прошлом году состав прошёл на LAN-финал соревнований, где занял третье место. The International 2018 пройдёт с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). На момент написания новости призовой фонд турнира составляет $ 14,7 млн