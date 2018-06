TI8: paiN Gaming и SG e-sports стали лидерами отборочных в Южной Америке

В Южной Америке завершился первый день закрытых квалификаций на The International 2018. PaiN Gaming и SG e-sports возглавили групповой этап — оба участника выиграли по два матча и получили по одному поражению.

Четвёрку лидеров замкнули Infamous (1-1) и Midas Club (1-1), а 5-е и 6-е место заняли Thunder Predator (1-2) и Torus Gaming (1-2). Результаты первого игрового дня: paiN Gaming vs Torus Gaming: 1:0 Infamous vs Midas Club: 1:0 SG e-sports vs paiN Gaming: 1:0 Thunder Predator vs Infamous: 1:0 Torus Gaming vs Midas Club: 0:1 Thunder Predator vs paiN Gaming: 0:1 SG e-sports vs Torus Gaming: 0:1 SG e-sports vs Thunder Predator: 1:0 Южноамериканский отборочный этап завершится 21 июня. Участники разыграют путёвку на LAN-финал турнира The International 2018.