Entity Gaming и TnC Tiger сразятся в четвертьфинале отборочных TI8

Завершился первый игровой день открытой квалификации The International 2018 в Юго-Восточной Азии. По его результатам определилась восьмёрка лидеров. За путёвки в закрытые отборочные сразятся Geek Fam, PG.Barracx, Entity Gaming, TnC Tiger, Alpha Red, XcN Gaming, No Name и Kongdoo. Составы разыграют две путёвки в следующий этап.

Вторая квалификация пройдёт с 16 по 17 июня. В ней разыграют еще три слота в закрытую квалификацию. Пятёрка победителей присоединится к Fnatic, BOOM ID и TnC Pro Team и поборется за путёвку на LAN-финал TI8.