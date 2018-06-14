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Entity Gaming и TnC Tiger сразятся в четвертьфинале отборочных TI8
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Entity Gaming и TnC Tiger сразятся в четвертьфинале отборочных TI8 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился первый игровой день открытой квалификации The International 2018 в Юго-Восточной Азии. По его результатам определилась восьмёрка лидеров. За путёвки в закрытые отборочные сразятся Geek Fam, PG.Barracx, Entity Gaming, TnC Tiger, Alpha Red, XcN Gaming, No Name и Kongdoo. Составы разыграют две путёвки в следующий этап.
Вторая квалификация пройдёт с 16 по 17 июня. В ней разыграют еще три слота в закрытую квалификацию. Пятёрка победителей присоединится к Fnatic, BOOM ID и TnC Pro Team и поборется за путёвку на LAN-финал TI8.
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