TnC Tigers и Alpha Red сыграют в закрытых отборочных TI8 в SEA

Alpha Red и TnC Tigers прошли в закрытую квалификацию The International 2018 в Юго-Восточной Азии. В решающих матчах Alpha Red разгромила Kongdoo со счётом 2:0, а TnC обыграла Geek Fam — 2:1.

Они поборются за путёвку на чемпионат мира по Dota 2 вместе с приглашёнными участниками. Ранее инвайты достались Fnatic, TnC Pro Team и BOOM ID. Еще три команды определятся во втором открытом отборочном этапе. Всего в Юго-Восточном регионе разыграют две путёвки на турнир. Основная квалификация пройдёт с 18 по 25 июня.