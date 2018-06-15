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TnC Tigers и Alpha Red сыграют в закрытых отборочных TI8 в SEA
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TnC Tigers и Alpha Red сыграют в закрытых отборочных TI8 в SEA 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Alpha Red и TnC Tigers прошли в закрытую квалификацию The International 2018 в Юго-Восточной Азии. В решающих матчах Alpha Red разгромила Kongdoo со счётом 2:0, а TnC обыграла Geek Fam — 2:1.
Они поборются за путёвку на чемпионат мира по Dota 2 вместе с приглашёнными участниками. Ранее инвайты достались Fnatic, TnC Pro Team и BOOM ID. Еще три команды определятся во втором открытом отборочном этапе. Всего в Юго-Восточном регионе разыграют две путёвки на турнир. Основная квалификация пройдёт с 18 по 25 июня.
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