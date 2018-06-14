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Ninja потерял 40 тыс. подписчиков за два дня без стримов
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Ninja потерял 40 тыс. подписчиков за два дня без стримов 

CyberSport.ru 6 часов назад
Стример Тайлер Ninja Блевинс рассказал, что с канала ушли 40 тыс. платных подписчиков за два дня без стримов. В это время он участвовал в шоу-турнире на выставке E3 2018 и не проводил личных трансляций.
Wanna know the struggles of streaming over other jobs? I left for less than 48 hours and lost 40,000 subscribers on twitch. I’ll be back today (Wednesday) grinding again. — Ninja (@Ninja) June 13, 2018
Хотите знать какие проблемы есть у стримеров? Меня не было меньше 48 часов и я потерял 40 тыс. подписчиков на Twitch. Вернусь к бесконечным играм уже сегодня (в среду)
Ninja и музыкант Крис Комсток (Marshmello) победили на Fortnite Pro Am, который провела Epic Games на E3. Они получили трофейные золотые кирки и миллион долларов, который отдадут на благотворительность. Всего на турнире выступили 50 дуэтов, в каждом из которых играли профессиональные игроки или стримеры и знаменитости из других сфер.
7 апреля 2018 года Ninja поставил три рекорда на Twitch: по количеству фолловеров (5 млн) и платных подписчиков (250 тыс.), а также по месячному доходу с платформы (более $875 тыс.).
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