Лю Sylar Цзяюн: регулярный выпуск патчей поддерживает интерес к Dota 2

Игрок команды VGJ.Thunder по Dota 2 Лю Sylar Цзяюн высказал мнение о системе Dota Pro Circuit и регулярном выпуске патчей.

«Частый выпуск патчей — это замечательно. Это помогает сохранять интерес к игре. Несмотря на это, надеюсь, Valve перестанет добавлять обновления перед мэйджорами или The International, потому что довольно тяжело разобраться в тонкостях игрового баланса. Проще говоря, нам не хватает времени на подготовку к соревнованиям.

Что касается DPC, Valve сделала правильный шаг, отказавшись от системы выдачи прямых приглашений. В Китае сейчас очень много хороших команд. Раньше им было сложнее проявить себя в отборочных», — рассказал Sylar в интервью Esports Heaven.

Лю Sylar Цзяюн играет на профессиональной сцене с 2011 года. Он выступал за такие команды, как LGD, Vici Gaming, EHOME, и другие. Последние девять месяцев киберспортсмен провёл в VGJ.Thunder. В её составе он выиграл Galaxy Battles II: Emerging Worlds, занял второе место на The Bucharest Major и StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. Состав занял восьмое место в рейтинге Dota Pro Circuit и получил прямое приглашение на The International 2018.