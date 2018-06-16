LGD Gaming объявила о начале сотрудничества с Juneyao Airlines

LGD Gaming анонсировала начало партнёрства с китайской авиакомпанией Juneyao Airlines. Информация об этом появилась в официальном аккаунте организации в «Фейсбуке».

В рамках соглашения компании будут сотрудничать под лозунгом «Киберспорт и путешествия». Также сообщается, что клиенты купившие билеты из Ханчжоу получат бесплатные приглашения на матч LGD Gaming на Tencent League of Legends Pro League.

26 января организация Mineski заключила партнёрское соглашение с авиакомпанией AirAsia. Детали сотрудничества не раскрываются.

Juneyao Airlines — китайская авиакомпания, которая была основана в 2005 году. Она базируется в Шанхае и выполняет внутренние и международные рейсы.