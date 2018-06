Cloud9 подписала состав по Fortnite

В ростер вошли корейцы Чой «Trona» Джун Хен, Чой «Noah» Тэ Юнь, Ким «GANJi» Сун Мин и Луна «Duty» Сан Хо.

We're excited to announce our #C9FNKR roster! 🔗 https://t.co/f5hixGZOfl pic.twitter.com/q0l3ry70J0

— Cloud9 (@Cloud9) 15 июня 2018 г.

Ранее составы по Fortnite открыли compLexity Gaming, AGO Esports, Team SoloMid, FaZe Clan, Tempo Storm, Team Secret, Team Liquid, OpTic Gaming и др.

21 мая Epic Games объявила, что выделит $100 млн в сезоне 2018/2019 на призовые фонды турниров по Fortnite.