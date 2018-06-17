Alliance сыграет с Team Moriarty в 1/8 финала второй открытой квалификации TI8

Во второй открытой квалификации к The International 2018 для Европы определились 16 команд, которые поборются за два последних слота в закрытом этапе отборочных. В 1/8 финала Alliance встретится с Team Moriarty, состав Кима QO Сон Йопа Team IGX выступит против flow, а Elements Pro Николы LeBronDota Поповича столкнется с Unchained.

Матчи 1/8 финала пройдут до одной победы. Следующие туры — до двух. В закрытую квалификацию попадут финалисты открытых отборочных.

Сетка второй открытой квалификации с 1/8 финала (вся сетка):

Закрытая квалификация для Европы пройдет с 18 по 25 июня. В ней поучаствуют восемь команд. Team Kinguin, The Final Tribe, Kingdra и Singularity Esports получили приглашения, OG и Wind and Rain прошли первые открытые отборочные. На TI8 попадет один коллектив от региона.

Участники закрытой квалификации к TI8 для Европы:

Team Kinguin

The Final Tribe

Kingdra

Singularity Esports

OG Wind and Rain

Вторая открытая квалификация

Вторая открытая квалификация