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Alliance сыграет с Team Moriarty в 1/8 финала второй открытой квалификации TI8
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Alliance сыграет с Team Moriarty в 1/8 финала второй открытой квалификации TI8 

CyberSport.ru 4 часа назад
Во второй открытой квалификации к The International 2018 для Европы определились 16 команд, которые поборются за два последних слота в закрытом этапе отборочных. В 1/8 финала Alliance встретится с Team Moriarty, состав Кима QO Сон Йопа Team IGX выступит против flow, а Elements Pro Николы LeBronDota Поповича столкнется с Unchained.
Матчи 1/8 финала пройдут до одной победы. Следующие туры — до двух. В закрытую квалификацию попадут финалисты открытых отборочных.
Сетка второй открытой квалификации с 1/8 финала (вся сетка):
Закрытая квалификация для Европы пройдет с 18 по 25 июня. В ней поучаствуют восемь команд. Team Kinguin, The Final Tribe, Kingdra и Singularity Esports получили приглашения, OG и Wind and Rain прошли первые открытые отборочные. На TI8 попадет один коллектив от региона.
Участники закрытой квалификации к TI8 для Европы:
Team Kinguin
The Final Tribe
Kingdra
Singularity Esports
OG  Wind and Rain
Вторая открытая квалификация
Вторая открытая квалификация
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