Росси: Мы нисколько не улучшились на тестах

Если Валентино Росси надеялся сделать прорыв на однодневных официальных тестах MotoGP в Каталонии на следующий день после воскресной гонки, который помог бы Yamaha вернуться в борьбу за победы в гонках через год «затишья», то его постигло разочарование.

Несмотря на слухи в начале сезона, что серьезное обновление электроники в Барселоне поможет Yamaha решить проблемы с разгоном, в реальности после тестов итальянец описал это обновление тускло:

По итогам тестов Валентино Росси стал 14-ым, уступив лидеру Марку Маркесу на Honda 1.2 сек. В чемпионате «Доктор» на данный момент занимает второе место, уступая действующему чемпиону Маркесу 27 очков. Следующий Гран-При пройдет в Ассене, где Валентино выиграл в прошлом году, но удастся ли ему повторить достижение спустя год?

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