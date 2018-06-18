Стартовала решающая СНГ-квалификация на International по Dota 2

С 18 по 21 июня проходит закрытая, решающая, СНГ-квалификация на The International 2018 — главный турнир года по Dota 2. Туда поедет лишь один представитель региона, за путевку борются 8 коллективов: большинство прорвались через открытые отборочные, лишь двое приглашены организаторами.

Vega Squadron (Россия-Украина) — по приглашениюFlyToMoon (Россия-Украина) — по приглашениюTeam Empire (Россия-Украина-Казахстан) — 1-2 место в первом открытом отбореDouble Dimension (Россия-Украина-Беларусь) — 1-2 место в первом открытом отбореEspada (Россия) —3-е место в первом открытом отбореTeam Spirit (Россия-Украина-Беларусь-Дания) — 1-2 место во втором открытом отборе20 min afk les (Россия-Болгария) — 1-2 место во втором открытом отбореGambit Esports (Россия-Украина) — 3-е место во втором открытом отборе

Всех участников закрытой квалификации поместили в одну группу, где они проводят матчи до первой победы, по круговой системе: грубо говоря, каждый сразится с каждым. Так определятся четверо лидеров, что попадут в плей-офф. В заключительной стадии будет сыграна серия на вылет, который происходит после двух поражений. В итоге определится один победитель.

Результаты первых матчей:

Team Spirit 1-0 Espada Team Empire 1-0 Vega Squadron Double Dimension 1-0 FlyToMoon Team Spirit 1-0 Gambit Esports