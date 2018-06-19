Gen. G esports победила на 2018 Mid-Season Brawl

Gen. G esports обыграла Team Dignitas в финале 2018 Heroes of the Storm Global Championship Mid-Season Brawl со счетом 4:3. До заключительной встречи турнира корейский коллектив не уступил ни одной карты.

Gen. G заняла первое место в группе A, а Team Dignitas остановилась на второй строчке в группе B. Корейский коллектив обыграл Team Dignitas и Tempest в плей-офф. Второй финалист прошел по нижней сетке, где одолел Fnatic, Tempo Storm и Tempest. Все матчи кроме заключительного прошли до трех побед.

Сетка плей-офф:

2018 Mid-Season Brawl прошел 9-18 июня в Швеции: групповой этап сыграли в Стокгольме, а плей-офф — в Йенчепинге. 12 команд разыграли $250 тыс. Gen. G получила $100 тыс., а Team Dignitas — $50 тыс.