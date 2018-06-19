TI8: LFY и iG обыграли Keen Gaming на переигровках группового этапа

LGD.Forever Young и Invictus Gaming сыграют в полуфинале отборочных The International 2018 в Китае. Команды обыграли киберспортсменов из Keen Gaming на тайбреке.

По результатам заключительного матча между выяснится распределение участников по местам. Матч состоится 19 июня, начало в 16:00 по московскому времени. Победитель сыграет с Team Serenity, а проигравший сразится с FTD.

Результаты переигровок:

Keen Gaming vs LGD.Forever Young: 0:1 Keen Gaming vs Invictus Gaming: 0:1 Отборочные TI8 в Китае завершатся 21 июня. Две лучших команды отправятся на чемпионат мира по Dota 2.