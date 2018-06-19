Александр Соломонов: хочется забыть этот сезон по Dota 2 как страшный сон

Спортивный директор команды Team Empire Александр Соломонов прокомментировал выступление состава по Dota 2 в квалификациях на The International 2018.

«Хочется забыть это как страшный сон. К сожалению, это будет не так просто. Мы действительно проделали большую работу перед этими квалификациями, но этого было недостаточно. Прошу прощения у всех, кто поддерживал нас, нам нет оправданий.

Тем не менее, я считаю, что нет смысла и времени грустить и смотреть в прошлое, этого уже не изменить. Мы смотрим в будущее с оптимизмом и большими планами. Эмоции улягутся и начнётся новый сезон. Ещё раз всем спасибо за поддержку, мы это всегда ценили и будем ценить!», — написал Соломонов во «ВКонтакте».

Team Empire заняла седьмое место в СНГ-квалификации The International 2018. Команда выиграла всего два матча из семи — против Vega Squadron и 20 min afk les.