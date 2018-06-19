Разработчики Dota 2 исправили баг в режиме Underhollow

В Dota 2 выпустили обновление в 142,5 Мб. В игру добавили информацию об инвайтах на The International 2018 и в квалификации, а также исправили ошибку в режиме Underhollow.

Список изменений:

На вкладке «Приглашения» появилась информация о прямых инвайтах на TI и приглашениях в региональные квалификации;

Логотип LGD заменили на новое лого PSG.LGD;

Множество обновлений локализации для разных стран;

В Underhollow исправили ошибку, из-за которой выброшенные предметы были недоступны.

Ранее 19 июня в Dota 2 несколько раз отключался игровой координатор, перестал работать матчмейкинг, стали недоступны прогнозы на матчи закрытых квалификаций The International 2018. О причинах Valve не рассказала.