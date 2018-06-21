Есть ли скидки для детей в электричках?

Летом каждые выходные ездим всей семьёй на дачу на электричке. Покупать билеты на всех туда-обратно за полную стоимость накладно. Есть ли скидки на проезд в пригородных электропоездах для детей?

«В этом году до 31 августа для детей 7-10 лет в пригородных электропоездах действует 50% скидка на разовые билеты, — отвечает пресс-секретарь Пермского региона СвЖД Галина Ибрагимова. — Расходы по предоставлению летней льготы на перевозку юных пассажиров Пермская пригородная компания берёт на себя. Чтобы получить скидку, при покупке билета достаточно предъявить в кассе или кассиру-контролёру в вагоне электрички свидетельство о рождении ребёнка. Чтобы не возить оригинал, можно предъявить копию документа, но её нужно взять с собой в поездку. Билеты можно приобретать как на текущий день, так и заранее — за 10 суток до отправления поезда. Таким образом, детский билет на электричку от Перми до Верещагино, к примеру, обойдётся в 104 руб. вместо 208. А до Кунгура — в 90 руб. вместо 180».