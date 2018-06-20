Ещё
Игроки сборной Англии искупались верхом на надувных единорогах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки сборной Англии искупались верхом на надувных единорогах 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: Lenta.ru
Игроки сборной Англии на одной из тренировок на базе в Санкт-Петербурге поплавали в бассейне верхом на надувных единорогах. Фотографии в своём «твиттере» опубликовал полузащитник национальной команды Джесси Лингард.
Англичане готовятся к игре второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Панамы. Встреча состоится 24 июня в Нижнем Новгороде. В первом туре команда Гарета Саутгейта со счётом 2:1 переиграла Тунис.
Чемпионат мира—2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Чемпионат.com: последние новости
Черышев – о своей игре в матче открытия ЧМ-2018: вся слава только тебе, Господи Маркес показал лучшее время на тестах MotoGP в Барселоне Лоренсо выиграл Гран-при Каталонии MotoGP, Росси — третий
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британские фанаты шокировали Волгоград323
На Украине посмеялись над «оргазмом» россиян492
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве154
Салах рассказал о конфликте в сборной Египта19
«Этот матч надо выиграть или умереть»136
Видео
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
05:55
«Этот матч надо выиграть или умереть»
Футбол Гандбол
00:28
Болельщики поздравили Сигурдссона
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
Роналду превзошел Черышева, но зрители звали Месси
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение