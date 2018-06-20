Игроки сборной Англии искупались верхом на надувных единорогах 

Игроки сборной Англии на одной из тренировок на базе в Санкт-Петербурге поплавали в бассейне верхом на надувных единорогах. Фотографии в своём «твиттере» опубликовал полузащитник национальной команды Джесси Лингард.
Англичане готовятся к игре второго тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Панамы. Встреча состоится 24 июня в Нижнем Новгороде. В первом туре команда Гарета Саутгейта со счётом 2:1 переиграла Тунис.
Чемпионат мира—2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.