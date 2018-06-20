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Сборная Англии оседлала единорогов
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Сборная Англии оседлала единорогов 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Reuters
Футболисты английской сборной по футболу восстанавливались после матча с Тунисом верхом на надувных единорогах.
Накануне полузащитник команды Англии Джесси Лингард опубликовал на своей странице в соцсети Twitter фотографии, на которых он и еще трое англичан, оседлав надувных единорогов, плавают в бассейне.
«Восстановительный день, не беспокойтесь», — объяснил он.
Пользователи социальной сети с юмором отнеслись к снимкам. По словам одного из них, совместное плавание на единорогах, конечно, хорошо скажется на командном духе англичан, однако не так хорошо, как плавание в бассейне с 30 проститутками накануне мундиаля сказалось на духе игроков сборной Мексики.
Два дня назад Англия со счетом 2:1 переиграла Тунис в первом матче на чемпионате мира по футболу 2018 года. В свою очередь, мексиканцы стали авторами сенсации, победив действующих чемпионов мира немцев со счетом 1:0.
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