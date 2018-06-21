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TI8: Winstrake стала победителем СНГ-квалификации
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TI8: Winstrake стала победителем СНГ-квалификации 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Советский спорт
Winstrake выступит на The International 2018. В финале закрытой СНГ-квалификации команда обыграла ESPADA со счётом 3:1.
Коллектив стал 11-м участником соревнований. Ранее прямые приглашения получили Virtus.pro, Team Liquid, PSG.LGD, Team Secret, Vici Gaming, Mineski и VGJ.Thunder. Победителями региональных квалификаций стали Team Serenity и Invictus Gaming.
Оставшиеся участники определятся на отборочных в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Южной Америке.
The International 2018 пройдёт с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). На сегодняшний день призовой фонд составляет $ 14 млн
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