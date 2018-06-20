Winstrike и ESPADA сыграют в финале верхней сетки закрытых отборочных на TI8

Winstrike (ранее — FlyToMoon) и ESPADA прошли в финал верхней сетки плей-офф в закрытой квалификации The International 2018 для СНГ. В первых матчах команды обыграли Double Dimension и Team Spirit соответственно.

В следующем матче первого дня плей-офф Winstrike и ESPADA поборются за слот в финале отборочных. Team Spirit и DD встретятся в первом раунде нижней сетки 21 июня. Матчи проходят до двух побед, а заключительная встреча — до трех.

Сетка:

Плей-офф закрытой квалификации для СНГ проходит с 20 по 21 июня. В заключительный этап вышли четыре лучшие команды групповой стадии. На The International 2018 сыграет только победитель отборочных.