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Winstrike и ESPADA сыграют в финале верхней сетки закрытых отборочных на TI8
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Winstrike и ESPADA сыграют в финале верхней сетки закрытых отборочных на TI8 

CyberSport.ru 1 час назад
Winstrike (ранее — FlyToMoon) и ESPADA прошли в финал верхней сетки плей-офф в закрытой квалификации The International 2018 для СНГ. В первых матчах команды обыграли Double Dimension и Team Spirit соответственно.
В следующем матче первого дня плей-офф Winstrike и ESPADA поборются за слот в финале отборочных. Team Spirit и DD встретятся в первом раунде нижней сетки 21 июня. Матчи проходят до двух побед, а заключительная встреча — до трех.
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Плей-офф закрытой квалификации для СНГ проходит с 20 по 21 июня. В заключительный этап вышли четыре лучшие команды групповой стадии. На The International 2018 сыграет только победитель отборочных.
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