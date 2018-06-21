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TI8: Team Spirit вышла в финал нижней сетки отборочных в СНГ
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TI8: Team Spirit вышла в финал нижней сетки отборочных в СНГ 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Team Spirit обыграла Double Dimension в плей-офф квалификации The International 2018 в СНГ. Матч закончился со счётом 2:1.
Команда прошла в финал нижней сетки, где сразится с ESPADA. Матч состоится 21 июня, начало в 14:30 по московскому времени. Победитель поборется с Winstrike Team (экс-FlyToMoon) за путёвку на чемпионат мира. Ранее ESPADA обыграла соперника со счётом 2:1.
DD покинула отборочные. Киберспортсмены заняли четвёртое место. Квалификация завершится 21 июня. Победитель отправится на турнир The International 2018.
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