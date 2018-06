Гретцки будет изображен на обложках специальных изданий NHL 19

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки станет лицом специальных изданий NHL 19. На Legends Edition четырехкратный обладатель Кубка Стэнли будет изображен с трофеем в форме «Эдмонтона», а на Ultimate Edition — он будет показан со спины в форме «Лос-Анджелеса».

Релиз игры запланирован на 14 сентября этого года. Пользователи, купившие специальные издания, получат доступ к симулятору раньше на 3 дня.

Представлен первый трейлер NHL 19 со словами на русском языке // Пи. Кей. Суббан — официальное лицо NHL 19 The Great One returns to #NHL19 Preorder Legends & Ultimate Edition now 👉 https://t.co/41vEzho56r pic.twitter.com/yZbeEM3IwG

— #NHL19 (@EASPORTSNHL) 21 июня 2018 г.