TI8: LGD.FY поборется за вторую путевку в китайских отборочных

LGD.Forever Young Обыграла FTD в первом раунде нижней сетки китайской квалификации The International 2018. Матч завершился со счётом 2:0.

Команда прошла в финал лузеров. Следующим соперником команды станет Invictus Gaming. Матч состоится 21 июня, начало в 10:00 по московскому времени. Победитель получит место на чемпионате мира по Dota 2. FTD покинула отборочный этап, заняв четвертое место. Ранее на The International 2018 прошел микс Team Serenity. Команда прошла через открытый отборочный тур и заняла первое место в закрытой квалификации. В финале состав обыграл IG со счётом 2:1.