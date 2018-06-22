Адиль Scream Бенрильтом: мы убили команду плохой атмосферой и негативом

Экс-участник команды Team EnVyUs по CS:GO Адиль Scream Бенрильтом высказал мнение о причине плохих результатов состава и причинах роспуска.

«Это был один из худших проектов вместе с Team EnVyUs. Сегодня мне стыдно за это. Иногда мы были очень близки к тому, чтобы сделать что-то хорошее, но в конце концов это так и не случилось. Мы ежедневно спорили о разных глупостях. Это мешало делиться друг с другом различными мыслями и двигаться вперёд. Я был очень расстроен. Это мешало мне реализовать свои возможности в составе, но я продолжал стараться.

Я чувствую, что мы убили эту команду плохой атмосферой и негативом. Если бы мне пришлось описать 2017 год, то я сказал бы, что это было разочарование», — написал Бенрильтом в Twitlonger.

Адиль Scream Бенрильтом выступал за Team EnVyUs с февраля 2017 по июнь 2018 года. В составе команды он занял 5-6-е место на ESL Pro League Season 5, 5-8-е на ELEAGUE CS:GO Premier 2017, второе на Europe Minor Championship — Boston 2018 и выиграл DreamHack Open Atlanta 2017.