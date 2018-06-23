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TI8: VGJ.Storm стала лидером отборочных в Северной Америке
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TI8: VGJ.Storm стала лидером отборочных в Северной Америке 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В североамериканском регионе завершился первый игровой день закрытой квалификации турнира The International 2018 по Dota 2. В топ-5 группового этапа вошли VGJ.Storm (5-0), OpTic Gaming (4-1), compLexity (4-1), Immortals (2-2) и Evil Geniuses (2-3). За ними расположились Team Baidu (1-4), Just a Squad (1-4) и Team Leviathan (1-5).
В отличии от остальных регионов, лучшая команда группового этапа автоматически получит путёвку на LAN-финал чемпионата. Участники со 2 по 5-е место отправятся в плей-офф, где разыграют две путёвки на турнир. Закрытый отборочный этап TI8 в Северной Америке завершатся 25 июня. По его результатам определятся еще три участника соревнований.
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